Укр Рус Eng

В Британии лейбористы уверенно победили консерваторов в борьбе за два мандата

Пятница, 16 февраля 2024, 10:42

Лейбористская партия в пятницу одержала решительную победу в борьбе за два депутатских мандата, укрепляя прогнозы, что ее ждет победа и на общенациональных выборах.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Двойная победа лейбористов и, соответственно, поражение консерваторов на промежуточных выборах в округах Кингсвуд в Южном Глостершире и Веллинборо в Нортгемптомшире подтверждает прогнозы о победе лейбористов на общебританских выборах и усиливает давление на премьера Риши Сунака.

Экономика Великобритании впала в рецессию

Сунак за время пребывания в кресле премьера попытался зарекомендовать себя как реформатора и "предсказуемого технократа", но успехи лейбористов могут заставить его прислушаться к тому крылу консерваторов, которое советует перед выборами предложить электорату более правую, консервативную повестку дня.

В то же время один из последних опросов показал, что лидерство британских лейбористов уменьшилось до самого низкого уровня с июня 2023 года.

Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, предполагал, что они состоятся во второй половине 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания