В Британии лейбористы уверенно победили консерваторов в борьбе за два мандата

Лейбористская партия в пятницу одержала решительную победу в борьбе за два депутатских мандата, укрепляя прогнозы, что ее ждет победа и на общенациональных выборах.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Двойная победа лейбористов и, соответственно, поражение консерваторов на промежуточных выборах в округах Кингсвуд в Южном Глостершире и Веллинборо в Нортгемптомшире подтверждает прогнозы о победе лейбористов на общебританских выборах и усиливает давление на премьера Риши Сунака.

Сунак за время пребывания в кресле премьера попытался зарекомендовать себя как реформатора и "предсказуемого технократа", но успехи лейбористов могут заставить его прислушаться к тому крылу консерваторов, которое советует перед выборами предложить электорату более правую, консервативную повестку дня.

В то же время один из последних опросов показал, что лидерство британских лейбористов уменьшилось до самого низкого уровня с июня 2023 года.

Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, предполагал, что они состоятся во второй половине 2024 года.