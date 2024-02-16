Несчастный случай на строительной площадке в Италии: трое погибших, двое пропавших

В результате несчастного случая на строительстве супермаркета в итальянском городе Флоренция в пятницу погибли по меньшей мере трое рабочих, еще двое пропали без вести.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По данным местных властей, несчастный случай произошел, когда железобетонная балка перевернулась на плиту здания, которая затем обвалилась.

Спасательные команды сейчас ищут пропавших без вести. Опасаются, что количество погибших может возрасти. Супермаркет должен был стать частью итальянской сети Esselunga.

Еще трех рабочих, которых вытащили из-под завалов здания, доставили в местные больницы, где они находятся в тяжелом состоянии.

Президент региона Тоскана Эудженио Джани в интервью телеканалу SkyTg24 заявил, что на момент аварии на стройке находилось около 50 рабочих.

По его словам, несчастный случай мог быть еще более трагичным, поскольку в это время рядом проезжал микроавтобус с детьми. Он добавил, что эта трагедия "подтолкнет всех нас к решительным действиям, чтобы избежать чего-то подобного в будущем".

Двое уборщиков, прибывших на место вскоре после аварии, рассказали, что слышали крики пострадавших рабочих, которые звали на помощь.

Премьер Италии Джорджия Мелони выразила свои соболезнования в Twitter (X), добавив, что "с опаской" следит за развитием событий.

В то же время три крупнейших профсоюза Италии – CGIL, CISL и UIL – призвали к всеобщей забастовке в Тоскане с требованием усилить меры безопасности после аварии.

"Больше никаких смертей на работе", – говорится в их совместном заявлении.

В 2021 году, последнем году, за который есть официальные данные статистического агентства Евростат, в Италии зарегистрирован 601 случай смерти на рабочем месте. Это второй по величине показатель в Евросоюзе после Франции в том же году.

Ранее в Турции власти задержали четырех человек в связи с мощным оползнем, который накрыл золотодобывающую шахту на востоке страны, в результате чего по меньшей мере девять рабочих пропали без вести.

Оползень произошел во вторник на шахте Copler компании Anagold Madencilik в городе Илич в горной провинции Эрзинджан.

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