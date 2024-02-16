Боррель: Парасолька США над Європою, можливо, не назавжди

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Європа має нарощувати власні сили оборони та стримування.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені, повідомляє DW.

"Європа дуже добре почувається під парасолькою США, але американська парасолька, можливо, розкрита не назавжди", – припустив Боррель.

Водночас високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки не уточнив, чи має оборонна парасолька Європи передбачати ядерне стримування.

"Потрібно розкривати власну парасольку. Нам надалі, можливо, доведеться стати більш автономними, ніж нам цього коли-небудь хотілося", – зазначив Боррель.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував ідеї, які пролунали в публічній дискусії, що Європі можливо доведеться думати про свою "ядерну парасольку", якщо стане зрозуміло, що на США не можна розраховувати.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони також вважає, що ЄС не повинен робити ставку на ядерну зброю як гарантію стримування, а розвивати інші сфери оборони.

Нагадаємо, цього тижня Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.

Очільник МЗС Франції після заяв Трампа про НАТО заявив, що Європі потрібне "друге страхування життя".