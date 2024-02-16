Боррель: Зонтик США над Европой, возможно, не навсегда

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа должна наращивать собственные силы обороны и сдерживания.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает DW.

"Европа очень хорошо чувствует себя под зонтиком США, но американский зонтик, возможно, раскрыт не навсегда", – предположил Боррель.

Вместе с тем, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности не уточнил, должен ли оборонительный зонтик Европы предусматривать ядерное сдерживание.

"Нужно раскрывать собственный зонтик. Нам впредь, возможно, придется стать автономнее, чем нам этого когда-либо хотелось", – отметил Боррель.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал идеи, которые прозвучали в публичной дискуссии, что Европе возможно придется думать о своем "ядерном зонтике", если станет понятно, что на США нельзя рассчитывать.

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны также считает, что ЕС не должен делать ставку на ядерное оружие как гарантию сдерживания, а развивать другие сферы обороны.

Напомним, на этой неделе Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Глава МИД Франции после заявлений Трампа о НАТО заявил, что Европе нужно "второе страхование жизни".