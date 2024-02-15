Міністр оборони Німеччини закликав "не витріщатись як кролик перед удавом" через заяви Трампа 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порадив стримано сприймати заяви експрезидента США Дональда Трампа і "не витріщатись мов кролик перед удавом".

Як повідомляє Tagesschau, про це він сказав в інтерв’ю, коментуючи скандальну розповідь Трампа про те, як він погрожував комусь із союзників "заохотити Росію до агресії", якщо вони не вкладатимуть більше грошей у колективну безпеку.

"Відверто кажучи, мене це не особливо лякає", – сказав Пісторіус, але додав, що заяви Трампа звісно потрібно враховувати.

"Ми маємо залишатися при своїй думці й не витріщатись як кролик перед удавом", – зазначив міністр оборони Німеччини.

Він також розкритикував ідеї, які пролунали в публічній дискусії, що Європі можливо доведеться думати про свою "ядерну парасольку", якщо стане зрозуміло, що на США не можна розраховувати.

"Зараз немає потреб обговорювати такий захисний щит, натомість потрібен спокій", – зазначив Пісторіус.

Він висловив впевненість, що більшість відповідальних за рішення політиків у США "дуже добре знають, що їм дають трансатлантичні партнери у Європі, що їм дає НАТО".

"І багато хто знає, що означатиме "обірвати трансатлантичні зв’язки". Якщо хтось це зробить, він занапастить власні геополітичні й стратегічні інтереси", – зазначив Борис Пісторіус.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони також вважає, що ЄС не повинен робити ставку на ядерну зброю як гарантію стримування, а розвивати інші сфери оборони.

Нагадаємо, цього тижня Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.

Його слова зустріли різку реакцію багатьох європейських столиць і генсека НАТО.

Очільник МЗС Франції після заяв Трампа про НАТО заявив, що Європі потрібне "друге страхування життя".