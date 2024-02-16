ЄС вимагає, щоб Росія встановила усі обставини довкола смерті Навального

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Росія повинна встановити усі обставини довкола смерті опозиціонера Алексєя Навального.

Про це йдеться у спільній заяві Борреля та фон дер Ляєн у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Представники ЄС зазначили, що неодноразово закликали Росію забезпечити безпеку і здоров'я Навального, а також висловлювали своє занепокоєння з приводу неодноразового жорстокого поводження з ним, невиправданих і незаконних дисциплінарних заходів.

"Його повільно вбивали президент Путін і його режим, які не бояться нічого більше, аніж інакомислення власного народу", – заявили Боррель та фон дер Ляєн.

Вони пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб притягнути російське політичне керівництво та владу до відповідальності.

"Ми вимагаємо від російської влади встановити всі обставини навколо смерті Навального. Росія повинна негайно звільнити всіх інших політичних в'язнів", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Євросоюз та віцепрезидентка США Камала Гарріс звинуватили у смерті Навального російський режим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Навальний є не першою жертвою путінського режиму в Росії.