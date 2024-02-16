ЕС требует, чтобы Россия установила все обстоятельства вокруг смерти Навального
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявили, что Россия должна установить все обстоятельства вокруг смерти оппозиционера Алексея Навального.
Об этом говорится в совместном заявлении Борреля и фон дер Ляйен в пятницу, сообщает "Европейская правда".
Представители ЕС отметили, что неоднократно призывали Россию обеспечить безопасность и здоровье Навального, а также выражали свою обеспокоенность по поводу неоднократного жестокого обращения с ним, неоправданных и незаконных дисциплинарных мер.
"Его медленно убивали президент Путин и его режим, которые не боятся ничего больше, чем инакомыслия собственного народа", – заявили Боррель и фон дер Ляйен.
Они пообещали приложить все усилия, чтобы привлечь российское политическое руководство и власть к ответственности.
"Мы требуем от российских властей установить все обстоятельства вокруг смерти Навального. Россия должна немедленно освободить всех других политических заключенных", – говорится в заявлении.
Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
Евросоюз и вице-президент США Камала Харрис обвинили в смерти Навального российский режим.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный – не первая жертва путинского режима в России.