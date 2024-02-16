Президентка Молдови прокоментувала відмову Росії видати олігарха-втікача Шора

Молдовська президентка Мая Санду вважає, що Росія відмовляється видати Молдові олігарха-втікача Ілана Шора, засудженого в резонансній справі про "крадіжку мільярда", для подальшої дестабілізації ситуації в країні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, вона сказала на пресконференції 16 лютого.

За словами Санду, "очевидно, що Кремль хоче продовжувати використовувати Шора і все його корумповане угруповання для дестабілізації Молдови, підриву інститутів країни і роботи проти інтересів молдавських громадян".

"Відповідальні установи продовжать докладати зусиль, щоб притягнути до відповідальності цю людину і всіх, хто бере участь у цій діяльності", – додала вона.

Минулого тижня голова Національного центрального бюро Інтерполу в Молдові Віорел Центіу повідомив, що Шор на початку місяця в’їхав до Росії з Ізраїля, де жив останні роки.

Інтерпол скерував до РФ запит про екстрадицію олігарха-втікача, але вона відмовила, посилаючись на те, що організація не повинна втручатися "в політичні, військові, релігійні та расові питання".

Як відомо, Ілана Шора у Молдові засудили до 15 років в'язниці і конфіскації майна на 5 млрд леїв (понад $250 млн) у справі про "крадіжку мільярда" з банків країни.

Донедавна у Молдові функціонував та організовував антиурядові протести політичний проєкт Шора – популістська партія "Шор", доки КС Молдови не оголосив її незаконною через фінансування з Росії.

Партія спробувала відновити діяльність під назвою "Шанс", її кандидати мали масово балотуватися на місцевих виборах у Молдові. Проте за два дні до голосування їх зняли з перегонів на підставі звіту Служби інформації та безпеки Молдови.