Президент Молдовы прокомментировала отказ России выдать беглого олигарха Шора

Молдавский президент Майя Санду считает, что Россия отказывается выдать Молдове беглого олигарха Илана Шора, осужденного по резонансному делу о "краже миллиарда", для дальнейшей дестабилизации ситуации в стране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, она сказала на пресс-конференции 16 февраля.

По словам Санду, "очевидно, что Кремль хочет продолжать использовать Шора и всю его коррумпированную группировку для дестабилизации Молдовы, подрыва институтов страны и работы против интересов молдавских граждан".

"Ответственные учреждения продолжат прилагать усилия, чтобы привлечь к ответственности этого человека и всех, кто участвует в этой деятельности", – добавила она.

На прошлой неделе глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдове Виорел Центиу сообщил, что Шор в начале месяца въехал в Россию из Израиля, где жил последние годы.

Интерпол направил в РФ запрос об экстрадиции беглого олигарха, но она отказала, ссылаясь на то, что организация не должна вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые вопросы".

Как известно, Илана Шора в Молдове приговорили к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на 5 млрд леев (более $250 млн) по делу о "краже миллиарда" из банков страны.

До недавнего времени в Молдове функционировал и организовывал антиправительственные протесты политический проект Шора – популистская партия "Шор", пока КС Молдовы не объявил ее незаконной из-за финансирования из России.

Партия попыталась возобновить деятельность под названием "Шанс", ее кандидаты должны были массово баллотироваться на местных выборах в Молдове. Однако за два дня до голосования их сняли с гонки на основании отчета Службы информации и безопасности Молдовы.