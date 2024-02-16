У Швеції підтвердили, що після вступу в НАТО можуть розглянути передачу Україні Gripen

Швеція відкрита для надання Україні сучасних винищувачів, але для цього скандинавська країна має спершу отримати повноправне членство в НАТО.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю Kyiv Independent в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки 16 лютого, пише "Європейська правда".

Стокгольм вже раніше заявляв, що розгляне питання постачання винищувачів Gripen в Україну лише після того, як країна вступить до НАТО.

"Для того, щоб ми могли прийняти рішення, ми повинні бути повноправними членами НАТО і бути частиною статті 5. Це також рішення, яке має бути прийняте у співпраці з іншими", – сказав шведський міністр.

"Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління. Якщо ми, так чи інакше, можемо допомогти вам, ми відкриті до цього", – додав міністр.

Йонсон зазначив, що наразі зусилля союзників зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Такі країни, як Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх F-16.

"Але якщо ми можемо допомогти в будь-який спосіб, ми також будемо раді розглянути це питання", – зауважив глава Міноборони Швеції.

Хоча Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цей процес надовго затягнувся через Угорщину та Туреччину.

Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.

У серпні під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювали надання Україні винищувачів Gripen.

Восени ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції обережно готує ґрунт для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.