В Швеции подтвердили, что после вступления в НАТО могут рассмотреть передачу Украине Gripen

Швеция открыта для предоставления Украине современных истребителей, но для этого скандинавская страна должна сначала получить полноправное членство в НАТО.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Kyiv Independent в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 16 февраля, пишет "Европейская правда".

Стокгольм уже ранее заявлял, что рассмотрит вопрос поставки истребителей Gripen в Украину только после того, как страна вступит в НАТО.

"Для того, чтобы мы могли принять решение, мы должны быть полноправными членами НАТО и быть частью статьи 5. Это также решение, которое должно быть принято в сотрудничестве с другими", – сказал шведский министр.

"Украине нужны истребители четвертого и пятого поколения. Если мы, так или иначе, можем помочь вам, мы открыты к этому", – добавил министр.

Йонсон отметил, что сейчас усилия союзников сосредоточены на поставке Украине истребителей F-16. Такие страны, как Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия пообещали передать Украине часть своих F-16.

"Но если мы можем помочь любым способом, мы также будем рады рассмотреть этот вопрос", – отметил глава Минобороны Швеции.

Хотя Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, этот процесс надолго затянулся из-за Венгрии и Турции.

Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность испытать в Швеции самолеты Gripen.

В августе во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждали предоставление Украине истребителей Gripen.

Осенью СМИ сообщали, что правительство Швеции осторожно готовит почву для потенциальной передачи Украине истребителей Gripen.