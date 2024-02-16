Десятки тисяч у Будапешті протестували через реакцію влади на "педофільський скандал"

На Площі Героїв у Будапешті ввечері 16 лютого зібрались кількадесят тисяч людей, які протестували через відсутність рішучішої реакції влади на скандал, пов’язаний з помилуванням чоловіка, що покривав сексуальну наругу над дітьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Акцію протесту започаткували сім угорських інфлюенсерів, які пояснили її необхідністю виступити за "захист жертв, прозорість, людську порядність і чесний соціальний діалог". Пізніше до них долучились близько сотні відомих угорців.

Фото: Telex

Організатори заявили, що "педофільський скандал" виходить за межі відповідальності президентки Каталін Новак і колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, які подали у відставку на цьому тлі.

Фото: Telex

За оцінками організаторів, на Площу Героїв угорської столиці вийшли понад 50 тисяч людей. Поліція Будапешта своїх оцінок поки не повідомляла.

Акція відбулась мирно. Після виступів знаменитостей, які закликали пожертвувати кошти на допомогу дитині, яка зазнала сексуальних домагань, учасники заспівали гімн і поступово пішли з площі.

Нагадаємо, Каталін Новак оголосила про намір піти з посади президента Угорщини після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

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