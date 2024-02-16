Десятки тысяч в Будапеште протестовали из-за реакции властей на "педофильский скандал"

На Площади Героев в Будапеште вечером 16 февраля собрались несколько десятков тысяч человек, которые протестовали из-за отсутствия решительной реакции власти на скандал, связанный с помилованием мужчины, который покрывал сексуальное надругательство над детьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Акцию протеста начали семь венгерских инфлюенсеров, которые объяснили ее необходимостью выступить за "защиту жертв, прозрачность, человеческую порядочность и честный социальный диалог". Позже к ним присоединились около сотни известных венгров.

ФОТО: TELEX

Организаторы заявили, что "педофильский скандал" выходит за пределы ответственности президента Каталин Новак и бывшего министра юстиции Юдит Варги, которые подали в отставку на этом фоне.

ФОТО: TELEX

По оценкам организаторов, на Площадь Героев венгерской столицы вышли более 50 тысяч человек. Полиция Будапешта своих оценок пока не сообщала.

Акция прошла мирно. После выступлений знаменитостей, которые призвали пожертвовать средства на помощь ребенку, подвергшемуся сексуальным домогательствам, участники спели гимн и постепенно ушли с площади.

Напомним, Каталин Новак объявила о намерении уйти с поста президента Венгрии после того, как ее решение о помиловании мужа, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме вызвало огромный общественный резонанс.

Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

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