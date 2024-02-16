В Орбана запевняють, що він дізнався про "педофільський скандал" зі ЗМІ

Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Віктор Орбан не знав заздалегідь про скандал через помилування чоловіка, який приховував розбещення дітей у дитбудинку.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Telex, Гуйяш сказав на пресконференції 16 лютого.

Керівник апарату Орбана наголосив, що угорський уряд приділяє велику увагу захисту дітей, і так самого багато в цьому напрямку зробила президентка Каталін Новак, яка подала у відставку на тлі скандалу.

Також, за його словами, після відставки Новак і колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, яка також схвалювала рішення про помилування, в угорському уряді вважають "скандальну частину справи" вирішеною.

Гуйяш водночас відмовився розкривати позицію уряду стосовно помилування, хоча й не заперечив, що міністр юстиції діє саме від його імені.

Нагадаємо, Каталін Новак оголосила про намір піти з посади президента Угорщини після того, як її рішення щодо помилування чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку викликало величезний суспільний резонанс.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

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