Українці скаржаться на посилення контролю під час в’їзду до Сербії

Українське посольство в Сербії звернуло увагу на зростання кількості звернень про посилення прикордонних перевірок під час в’їзду до країни.

Відповідну заяву посольство опублікувало напередодні, 16 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Дипломатичне представництво в Сербії вказало на все більшу кількість скарг і повідомлень, які "стосуються посилення догляду громадян України, контролю речей, автомобілів, пошуку татуювань певного змісту прикордонниками і митниками на прикордонних пунктах пропуску Сербії".

Там закликали звернутись до посольства у Белграді для "документування та подальшого з’ясування з офіційними чинниками Сербії причин такого контролю".

Як відомо, на відносинах Києва та Белграда позначилось повномасштабне російське вторгнення в Україну, позаяк Сербія як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу відмовилась долучатись до санкцій ЄС проти Росії та продовжує розвивати з нею відносини.

За цей час між президентами України та Сербії відбулись лише дві побіжні зустрічі. До того ж, сербська влада неодноразово закидала Києву підтримку тимчасово визнаного Косова.

Нещодавно президент Сербії Александар Вучич заявив, що українці, які мешкають в країні, навіть більш орієнтовані на президента РФ Владіміра Путіна, ніж місцеві росіяни.