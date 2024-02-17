Украинцы жалуются на усиление контроля при въезде в Сербию

Украинское посольство в Сербии обратило внимание на рост количества обращений об усилении пограничных проверок при въезде в страну.

Соответствующее заявление посольство опубликовало накануне, 16 февраля, сообщает "Европейская правда".

Дипломатическое представительство в Сербии указало на все большее количество жалоб и сообщений, которые "касаются усиления досмотра граждан Украины, контроля вещей, автомобилей, поиска татуировок определенного содержания пограничниками и таможенниками на пограничных пунктах пропуска Сербии".

Там призвали обратиться в посольство в Белграде для "документирования и дальнейшего выяснения с официальными факторами Сербии причин такого контроля".

Как известно, на отношениях Киева и Белграда сказалось полномасштабное российское вторжение в Украину, поскольку Сербия как страна-кандидат на вступление в Европейский Союз отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России и продолжает развивать с ней отношения.

За это время между президентами Украины и Сербии состоялись лишь две беглые встречи. К тому же, сербская власть неоднократно вменяла Киеву поддержку временно признанного Косово

Недавно президент Сербии Александар Вучич заявил, что украинцы, проживающие в стране, даже более ориентированы на президента РФ Владимира Путина, чем местные россияне.