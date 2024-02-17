Більшість фінів підтримують страйки та невдоволені діями уряду
Профспілкові страйки проти реформи ринку праці, яку ініціював уряд Фінляндії, користуються підтримкою більшості населення країни.
Про це свідчить опитування агенції Taloustutkimus на замовлення мовника Yle, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з опитуванням, 58% фінів схвалюють профспілкові страйки проти урядових реформ на ринку праці, а не схвалюють – 35%. Сім відсотків респондентів не змогли визначитись із відповіддю.
Крім того, 63% громадян Фінляндії сказали, що незадоволені або дуже незадоволені підходом уряду до реформи ринку праці, натомість задоволених був тільки 31%.
Як показало опитування, більш прихильними до профспілок є жінки (страйки підтримують 67% фінок і тільки 49% чоловіків). Розподіл спостерігався і за партійною лінією, хоча й серед виборців коаліційних сил є невдоволені політикою уряду.
Yle наголошує, що опитування відбувалось протягом 15-16 лютого, коли вже тривав страйк громадського транспорту, що порушив повсякденне життя багатьох фінів.
Профспілки Фінляндії з початку року влаштовують страйки проти запланованих урядом скорочень і змін умов праці.
У січні в країні тривав великий страйк різних галузей транспорту, через нього довелося скасувати сотні рейсів у тому числі авіакомпанії Finnair. Страйки 1 та 2 лютого у Фінляндії торкнулися повітряного руху, продуктових магазинів, готелів і ресторанів, пошти, банків, транспорту, а також промисловості.
Повідомляли, що страйк також торкнеться заводів Nammo, що виробляють боєприпаси у Фінляндії та Україні.