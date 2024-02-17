Большинство финнов поддерживают забастовки и недовольны действиями правительства

Профсоюзные забастовки против реформы рынка труда, которую инициировало правительство Финляндии, пользуются поддержкой большинства населения страны.

Об этом свидетельствует опрос агентства Taloustutkimus по заказу вещателя Yle, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, 58% финнов одобряют профсоюзные забастовки против правительственных реформ на рынке труда, а не одобряют – 35%. Семь процентов респондентов не смогли определиться с ответом.

Кроме того, 63% граждан Финляндии сказали, что недовольны или очень недовольны подходом правительства к реформе рынка труда, зато довольных был только 31%.

Как показал опрос, более приверженными к профсоюзам являются женщины (забастовки поддерживают 67% финок и только 49% мужчин). Распределение наблюдалось и по партийной линии, хотя и среди избирателей коалиционных сил есть недовольные политикой правительства.

Yle отмечает, что опрос проходил в течение 15-16 февраля, когда уже продолжалась забастовка общественного транспорта, нарушившая повседневную жизнь многих финнов.

Профсоюзы Финляндии с начала года устраивают забастовки против запланированных правительством сокращений и изменений условий труда.

В январе в стране продолжалась крупная забастовка различных отраслей транспорта, из-за нее пришлось отменить сотни рейсов в том числе авиакомпании Finnair. Забастовки 1 и 2 февраля в Финляндии коснулись воздушного движения, продуктовых магазинов, гостиниц и ресторанов, почты, банков, транспорта, а также промышленности.

Сообщалось, что забастовка также коснется заводов Nammo, производящих боеприпасы в Финляндии и Украине.