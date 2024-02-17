Столтенберг: НАТО сильніший за Росію, надолужує прогалини у виробництві зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс у військовому плані сильніший за Росію, хоча її повномасштабне вторгнення в Україну й виявило певні недоліки.

Про це Столтенберг заявив на панельній дискусії на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого, передає "Європейська правда".

Генсек назвав НАТО "найсильнішою військовою потугою у світі", на яку припадає близько половини всієї військової могутності.

"І у військовому плані ми сильніші за Росію. Та водночас я вважаю, що війна в Україні показала, що в нас є певні досить серйозні прогалини. Наприклад, коли йдеться про підтримання техніки в бойовому стані. У нас є передові системи зброї, але вони потребують запчастин, обслуговування та, звісно, боєприпасів", – пояснив він.

Столтенберг також нагадав, що члени НАТО на початку повномасштабної війни вичерпали запаси зброї, яку передавали на допомогу Україні.

"Тож тепер ми наполегливо працюємо над збільшенням виробництва. Є хороші новини: створюються нові заводи, виробництво збільшується. Але є нагальна потреба робити більше", – додав генсек Альянсу.

Слова Столтенберга пролунали на тлі все частішого занепокоєння європейських країн ризику агресії РФ у найближчому майбутньому.

Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років. У шведському керівництві заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.