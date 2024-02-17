Столтенберг: НАТО сильнее России, наверстывает пробелы в производстве оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс в военном плане сильнее России, хотя ее полномасштабное вторжение в Украину и выявило определенные недостатки.

Об этом Столтенберг заявил на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, передает "Европейская правда".

Генсек назвал НАТО "сильнейшей военной мощью в мире", на которую приходится около половины всей военной мощи.

"И в военном плане мы сильнее России. Но в то же время я считаю, что война в Украине показала, что у нас есть определенные достаточно серьезные пробелы. Например, когда речь идет о поддержании техники в боевом состоянии. У нас есть передовые системы оружия, но они нуждаются в запчастях, обслуживании и, конечно, боеприпасах", – пояснил он.

Столтенберг также напомнил, что члены НАТО в начале полномасштабной войны исчерпали запасы оружия, которое передавали на помощь Украине.

"Поэтому теперь мы упорно работаем над увеличением производства. Есть хорошие новости: создаются новые заводы, производство увеличивается. Но есть насущная необходимость делать больше", – добавил генсек Альянса.

Слова Столтенберга прозвучали на фоне все более частого беспокойства европейских стран риска агрессии РФ в ближайшем будущем.

К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет. В шведском руководстве заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.