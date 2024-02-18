СМИ: Первые F-16 могут попасть в Украину в июне

Первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Как сообщает Foreign Policy, такие оценки озвучили двое европейских чиновников, присутствующих на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Думаю, в июне мы увидим их в Украине", – приводит издание слова министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Такие же временные рамки назвал еще один европейский чиновник, имя которого не указывают.

"Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (сентября) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов", – отмечают в статье.

Ранее ориентировочными сроками передачи истребителей Украине называли первый квартал 2024 года.

Напомним, в декабре Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, недавно их количество увеличили до 24.

В январе глава МИД Украины заявил, что подготовка к предоставлению обещанных Данией F-16 идет по плану.

Канада предоставит около $44 млн на обслуживание переданных Украине F-16.