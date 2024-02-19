Іспанські консерватори зберегли більшість на регіональних виборах у Галісії

Опозиційна консервативна Народна партія Іспанії зберегла абсолютну більшість у своєму оплоті в північно-західному регіоні Галісія в неділю на регіональних виборах, які пройшли в напруженій боротьбі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За даними виборчої комісії, яка підрахувала понад 98% голосів, Народна партія отримала 40 місць у 75-місцевій регіональній асамблеї.

"Сьогодні Галісія проголосувала за здоровий глузд. Я думаю, що це було правильне рішення для Галісії і для Іспанії", – сказав журналістам Альфонсо Руеда, регіональний президент Галісії, який переміг на виборах.

Галісійський націоналістичний блок посів друге місце з 25 місцями, за ним йде Соціалістична партія з дев'ятьма місцями, а Демократична партія "Оуренсе" здобула своє перше місце.

Народна партія керувала Галісією протягом усіх, окрім чотирьох, останніх 35 років, а її лідер Альберто Нуньєс Фейхоо є колишнім головою регіонального уряду.

Партія мала абсолютну більшість протягом останніх 15 років, і ця перемога зміцнює позиції Фейхоо як головного опозиційного лідера країни до очолюваного соціалістами уряду прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Нагадаємо, консервативна Народна партія Іспанії заявила, що не проти умовного помилування для каталонських сепаратистів, включно з лідером кампанії 2017 року Карлесом Пучдемоном, якщо вони здадуться іспанському правосуддю.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес погодився на амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

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