Испанские консерваторы сохранили большинство на региональных выборах в Галисии

Оппозиционная консервативная Народная партия Испании сохранила абсолютное большинство в своем оплоте в северо-западном регионе Галисия в воскресенье на региональных выборах, которые прошли в напряженной борьбе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По данным избирательной комиссии, которая подсчитала более 98% голосов, Народная партия получила 40 мест в 75-местной региональной ассамблее.

"Сегодня Галисия проголосовала за здравый смысл. Я думаю, что это было правильное решение для Галисии и для Испании", – сказал журналистам Альфонсо Руэда, региональный президент Галисии, победивший на выборах.

Галисийский националистический блок занял второе место с 25 местами, за ним следует Социалистическая партия с девятью местами, а Демократическая партия "Оуренсе" получила свое первое место.

Народная партия руководила Галисией в течение всех, кроме четырех, последних 35 лет, а ее лидер Альберто Нуньес Фейхоо является бывшим главой регионального правительства.

Партия имела абсолютное большинство в течение последних 15 лет, и эта победа укрепляет позиции Фейхоо как главного оппозиционного лидера страны к возглавляемому социалистами правительству премьер-министра Педро Санчеса.

Напомним, консервативная Народная партия Испании заявила, что не против условного помилования для каталонских сепаратистов, включая лидера кампании 2017 года Карлеса Пучдемона, если они сдадутся испанскому правосудию.

Премьер Испании Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

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