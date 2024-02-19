Глава МВД Латвии: Массового выдворения россиян из страны, скорее всего, не будет

Латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что массового выдворения граждан России из Латвии, скорее всего, не будет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По его словам, решение Конституционного суда о необходимости знания гражданами России латышского языка для получения вида на жительство означает, что Латвия может продолжать начатые действия.

К концу ноября из Латвии, вероятно, выехали примерно 1000 человек, а примерно 200 человек просили пересмотреть сроки выезда.

Принудительных выдворений пока не было, и массового выезда, вероятно, не будет, потому что индивидуальные распоряжения о выезде будут выполняться по-разному – человек либо смирится и уедет, либо попытается обжаловать решение.

В середине января начальница Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе сообщила, что PMLP выявило 985 граждан России, которые должны покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона об иммиграции. Эти люди не подали документы на запрос любого из видов на жительство, и у PMLP "нет информации, что с ними происходит".

Напомним, под принятые осенью 2022 года поправки к латвийскому закону об иммиграции подпадали примерно 25 тысяч бывших неграждан Латвии, которые после 2003 года приняли гражданство России. Постоянный вид на жительство этих людей могли аннулировать.

Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, эти россияне должны были пройти ряд процедур, в частности предъявить сертификат о знании латышского языка на уровне А2 (начальный), выданный после 1 февраля 2001 года.

К сентябрю 2023 года более половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Латвийские депутаты после этого предложили тем, кто выполнил положения закона, продлить постоянный вид на жительство на два года, чтобы они успели выучить язык и сдать экзамен.

Около трех тысяч граждан РФ, которые бездействовали, должны были покинуть Латвию или пытаться получить временный легальный статус на других основаниях. В итоге кандидатов на выезд осталось около тысячи.