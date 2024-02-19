Во Франции взяли под контроль пожар на заводе с 900 тоннами батареек для переработки

Пожар на заводе по переработке батареек на юге Франции взяли под контроль, хотя и не потушили полностью.

Об этом сообщила местная пожарная служба в понедельник, через два дня после начала пожара, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пожар вспыхнул на складе с 900 тоннами литиевых батарей, принадлежащих группе SNAM по переработке в Вивье, к северу от Тулузы, сообщил местный советник Паскаль Мазе.

По сообщению префектуры, пожар удалось локализовать в воскресенье. Команда из пяти пожарных оставалась на месте происшествия и в понедельник, сообщил представитель пожарных.

Французские СМИ показали густой дым над территорией Вивье на выходных, но пожарные и местные чиновники заявили, что нет никаких признаков опасного загрязнения воздуха.

Литиевые батареи необходимы для электрических устройств – от телефонов до электромобилей. Однако они содержат горючие материалы, которые в сочетании с энергией, которую они хранят, могут сделать их уязвимыми к возгоранию под воздействием тепла, что потенциально может привести к высвобождению токсичных материалов.

Напомним, в позапрошлые выходные на одной из французских АЭС останавливали работу двух реакторов после пожара в неядерном секторе станции.

В начале прошлой недели в Швеции сгорел большой аквапарк, который должны были открыть этим летом. В результате пожара один человек погиб и около двух десятков пострадали.