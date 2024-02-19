ЕС начинает расследование о возможном нарушении TikTok новых правил

Евросоюз начинает официальное расследование возможных нарушений приложением TikTok правил, направленных на защиту несовершеннолетних пользователей, и прозрачности рекламы.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что принял такое решение после просмотра отчета об оценке риска для приложения и ответов на запросы.

"Сегодня мы открываем расследование относительно возможного нарушения TikTok правил прозрачности и обязательств для защиты несовершеннолетних, как дизайн, вызывающий зависимость, ограничения на время использования (...) верификация возраста, настройки приватности по умолчанию", – заявил Бретон.

Новый Акт о цифровых услугах ЕС, который применяется для всех онлайн-платформ с 17 февраля, обязывает особенно крупные платформы выполнять ряд обязательств для противодействия запрещенному контенту и уменьшения социальных рисков.

Еврокомиссия сосредоточит расследование на том, не стимулируют ли алгоритмы приложения возникновение зависимости, приняла ли компания пропорциональные меры для обеспечения высокого уровня приватности и безопасности несовершеннолетних пользователей и как работает реклама в приложении и есть ли возможности для исследователей отследить потенциальные риски.

Китайская компания-владелец TikTok ByteDance заявила, что продолжит работать над тем, чтобы быть безопасной для пользователей, и готова в деталях объяснить Еврокомиссии особенности функционирования приложения.

Напомним, Еврокомиссия уже ведет расследование о нарушении Twitter (X) требований законодательства.

Тем временем Apple, по данным СМИ, грозит штраф на €500 млн за неконкурентные условия для музыкальных сервисов.