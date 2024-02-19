Україна та Данія знову поговорили про двосторонню безпекову угоду

Переговорні команди України та Данії 19 лютого провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої угоди про безпекову співпрацю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

Українську делегацію очолив заступник голови ОП Ігор Жовква, а данську – державна секретарка Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

"Співрозмовники предметно обговорили конкретні тематичні блоки двостороннього документа й скоординували завершальні кроки в підготовці відповідної угоди з метою її якнайшвидшого підписання", – йдеться в пресрелізі.

Перший раунд переговорів щодо угоди Україна та Данія провели 8 лютого.

Минулого тижня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що її країна буде наступною, з ким Україна підпише двосторонній договір про безпеку.

Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

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