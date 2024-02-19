Украина и Дания снова поговорили о двустороннем соглашении по безопасности

Переговорные команды Украины и Дании 19 февраля провели очередной раунд переговоров по двустороннему соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Украинскую делегацию возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква, а датскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел Лисбет Зильмер-Йонс.

"Собеседники предметно обсудили конкретные тематические блоки двустороннего документа и скоординировали завершающие шаги в подготовке соответствующего соглашения с целью его скорейшего подписания", – говорится в пресс-релизе.

Первый раунд переговоров по соглашению Украина и Дания провели 8 февраля.

На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что ее страна будет следующей, с кем Украина подпишет двусторонний договор о безопасности.

Это произошло после того, как аналогичные соглашения были заключены с Францией и Германией.

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