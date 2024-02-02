США не збираються виводити війська з Сирії попри напади

Сполучені Штати не планують виводити свої війська з Сирії попри збільшення атак на них з боку терористичних угруповань останніми тижнями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час пресконференції заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Те, що сталося за останні кілька тижнів, не змушує нас розглядати питання про виведення військ з Сирії", – зазначив глава Пентагону.

Водночас, за його словами, триває обговорення з владою Іраку щодо подальшої присутності американських військ в цій близькосхідній країні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.

Нагадаємо, на початку тижня троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Попередньо вважається, що ворожий безпілотник ударив військову базу США через те, що його сплутали з американським дроном.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, раніше підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.