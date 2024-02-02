США не собираются выводить войска из Сирии, несмотря на нападения

Соединенные Штаты не планируют выводить свои войска из Сирии, несмотря на увеличение атак на них со стороны террористических группировок в последние недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"То, что произошло за последние несколько недель, не заставляет нас рассматривать вопрос о выводе войск из Сирии", – отметил глава Пентагона.

В то же время, по его словам, продолжается обсуждение с властями Ирака относительно дальнейшего присутствия американских войск в этой ближневосточной стране.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в том числе на базу на севере Иордании.

Напомним, в начале недели трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

Предварительно считается, что вражеский беспилотник ударил военную базу США из-за того, что его спутали с американским дроном.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, ранее подчеркнул, что она не останется без ответа.