Молдова продлила запрет на въезд лидеру скандальной антиукраинской партии Румынии

Молдова продлила на пять лет запрет на въезд Джордже Симиону – лидеру румынской партии "Альянс за объединение румын" (AUR), которая отличилась призывами к аннексии части молдавской и украинской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Генеральный инспекторат миграции при Министерстве внутренних дел Молдовы сообщил 2 февраля в ответ на запрос портала NewsMaker.

Инспекторат миграции Молдовы пояснил, что страна продлила запрет на въезд Джордже Симиону, поскольку власти объявили его нежелательным лицом. Последний пытается обжаловать это решение в суде.

"Следует отметить, что компетентный орган Молдовы проинформировал власти Румынии о принятом решении о запрете на въезд (Симиона. – Ред.) на территорию РМ", – говорится в ответе ведомства.

Как напоминает NewsMaker, лидера AUR в октябре 2018 года выдворили из Молдовы – второй раз с 2015-го – и на пять лет запретили въезжать в страну. В прошлом году такой трехлетний запрет в отношении Симиону подтвердила СБУ.

Недавно премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который возглавляет также Социал-демократическую партию страны, сказал, что попросит премьер-министров Молдовы и Украины обосновать решение о запрете на въезд Симиону.

Отметим, на днях однопартиец Симиона из AUR Клаудиу Тарзиу заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также всю Молдову.