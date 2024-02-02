У Португалії перед березневими виборами підскочили рейтинги ультраправих

Згідно з новим опитуванням громадської думки напередодні дострокових виборів 10 березня, португальська ультраправа партія Chega! ("Годі!") підскочила в рейтингах до 21% голосів виборців, наблизившись до основних лівоцентристських і правоцентристських партій, чия підтримка стабілізувалася.

Про це свідчать результати опитування, проведеного ISCTE-ICS для SIC TV і газети Expresso, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування показало, що лівоцентристська Соціалістична партія лідирує з 29%, але має невеликі шанси залишитися при владі, оскільки парламент буде контролюватися правою більшістю.

За нею слідує нещодавно створений Демократичний альянс (AD) – коаліція між правоцентристськими соціал-демократами та консервативною CDS-PP - з 27%.

Популістська, антиістеблішментська партія Chega!, яка обіцяє боротися з корупцією і використовує гасло "Португалія потребує очищення", набрала шість відсоткових пунктів і вперше в опитуванні перевищила позначку в 20%.

Зростаюча підтримка партії відображає аналогічні тенденції в інших європейських країнах, де націоналістичні та ультраправі партії приваблюють виборців обіцянками посилити імміграційні правила та пом'якшити кліматичну політику ЄС.

Очікується, що ультраправі партії, серед яких "Національне об'єднання" Марін Ле Пен у Франції, "Ліга" Маттео Сальвіні в Італії та "Альтернатива для Німеччини", досягнуть успіху на червневих виборах до Європейського парламенту.

Лідер Chega! Андре Вентура заявив минулого тижня агентству Reuters, що його партія вимагатиме входження до правого коаліційного уряду в обмін на парламентську підтримку.

На всі праві партії Португалії, включаючи пробізнесову Ліберальну ініціативу з 3% підтримки, припадає 53% тих, хто збирається голосувати.

Раніше Соціалістична партія Португалії обрала Педру Нуну Сантуша лідером партії після відставки прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

Нагадаємо, 8 грудня резидент Португалії Марселу Ребелу де Соуза оголосив про відставку уряду країни у зв’язку з відставкою прем’єр-міністра Антоніу Кошти через корупційний скандал.