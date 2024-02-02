В Португалии перед мартовскими выборами подскочили рейтинги ультраправых

Согласно новому опросу общественного мнения накануне досрочных выборов 10 марта, португальская ультраправая партия Chega! ("Хватит!") подскочила в рейтингах до 21% голосов избирателей, приблизившись к основным левоцентристским и правоцентристским партиям, чья поддержка стабилизировалась.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ISCTE-ICS для SIC TV и газеты Expresso, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опрос показал, что левоцентристская Социалистическая партия лидирует с 29%, но имеет небольшие шансы остаться у власти, поскольку парламент будет контролироваться правым большинством.

За ней следует недавно созданный Демократический альянс (AD) – коалиция между правоцентристскими социал-демократами и консервативной CDS-PP – с 27%.

Популистская, антиистеблишментская партия Chega!, которая обещает бороться с коррупцией и использует лозунг "Португалия нуждается в очищении", набрала шесть процентных пунктов и впервые в опросе превысила отметку в 20%.

Растущая поддержка партии отражает аналогичные тенденции в других европейских странах, где националистические и ультраправые партии привлекают избирателей обещаниями ужесточить иммиграционные правила и смягчить климатическую политику ЕС.

Ожидается, что ультраправые партии, среди которых "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции, "Лига" Маттео Сальвини в Италии и "Альтернатива для Германии", достигнут успеха на июньских выборах в Европейский парламент.

Лидер Chega! Андре Вентура заявил на прошлой неделе агентству Reuters, что его партия будет требовать вхождения в правое коалиционное правительство в обмен на парламентскую поддержку.

На все правые партии Португалии вместе взятые, включая ориентированную на представителей бизнеса Либеральную инициативу с 3% поддержки, приходится 53% тех, кто собирается голосовать.

Ранее Социалистическая партия Португалии избрала Педру Нуну Сантуша лидером партии после отставки премьер-министра Антониу Кошты.

Напомним, 8 декабря президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза объявил об отставке правительства страны в связи с отставкой премьер-министра Антониу Кошты из-за коррупционного скандала.