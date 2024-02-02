У Греції фермери хочуть посилити протести попри поступки уряду

Грецькі фермери-протестувальники, які вишикували свої трактори біля щорічного сільськогосподарського ярмарку в Салоніках, висловили намір посилити свої протести, незважаючи на те, що уряд оголосив, що продовжить на рік спеціальну податкову декларацію на сільськогосподарське дизельне паливо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Напередодні великого фермерського мітингу в Салоніках у суботу фермери заявили, що вони не задоволені заходами, оголошеними прем'єр-міністром, і що вони хочуть зустрітися з ним. Поки ж фермери хочуть повернутися до блокувань.

На знак символічного протесту фермери вирішили закрити одні з воріт до виставкового центру.

Близько 360 тракторів, які в основному належать фермерам із регіону Західної Македонії, наразі припарковані в Салоніках. Їхні представники зустрінуться пізніше в п'ятницю, щоб вирішити, що робити далі.

Раніше прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс оголосив про продовження на рік спеціальної податкової декларації на сільськогосподарське дизельне паливо, щоб підтримати протестуючих фермерів, які вимагають зниження цін на енергоносії та швидкої компенсації за врожай і худобу, втрачені внаслідок руйнівної повені.

За його словами, цей захід коштуватиме державі 82 мільйони євро у 2024 році.

Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, у Франції вони – одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа. Однак у четвер після оголошених прем’єром додаткових заходів більшість фермерських профспілок закликали припинити блокаду.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.