В Греции фермеры хотят усилить протесты, несмотря на уступки правительства

Протестующие греческие фермеры, которые выстроили свои тракторы возле ежегодной сельскохозяйственной ярмарки в Салониках, выразили намерение усилить свои протесты, несмотря на то, что правительство объявило, что продлит на год специальную налоговую декларацию на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Накануне большого фермерского митинга в Салониках в субботу фермеры заявили, что они недовольны мерами, объявленными премьер-министром, и они хотят встретиться с ним. Пока же фермеры хотят вернуться к блокировкам.

В знак символического протеста фермеры решили закрыть одни из ворот в выставочный центр.

Около 360 тракторов, которые в основном принадлежат фермерам из региона Западной Македонии, пока припаркованы в Салониках. Их представители встретятся позже в пятницу, чтобы решить, что делать дальше.

Ранее премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о продлении на год специальной налоговой декларации на сельскохозяйственное дизельное топливо, чтобы поддержать протестующих фермеров, которые требуют снижения цен на энергоносители и быстрой компенсации за урожай и скот, потерянные в результате разрушительного наводнения.

По его словам, это мероприятие будет стоить государству 82 миллиона евро в 2024 году.

Фермерские протесты проходят в ряде стран Европы, во Франции они – одни из самых масштабных: в понедельник, 29 января, протестующие впервые попытались перекрыть основные автомагистрали, ведущие в Париж. Однако в четверг после объявленных премьером дополнительных мер большинство фермерских профсоюзов призвали прекратить блокаду.

Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон начал выступать за определенные предохранители в отношении украинского импорта для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.