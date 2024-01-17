Болгарія досі не відправила Україні обіцяні БТР, в уряді пояснили чому

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв 17 січня повідомив, що відправлення 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ Україні, домовлене минулого року, досі не почалось.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНР.

На засіданні парламентського комітету з питань оборони Тагарєв заявив, що логістична частина поставлення Україні БТР уже зрозуміла: "Вже зрозуміло, хто їх буде завантажувати, куди вони поїдуть. Це, знову ж таки, дуже серйозна логістична операція".

"Ми також знаємо суму, яка необхідна (для транспортування. – Ред.). Для нашого бюджету вона була б посильною, але спочатку ми спробуємо варіант у форматі "Рамштайн" – чи не скаже хтось із наших інших союзників: "А, це дуже гарна ідея, я оплачу транспорт", – додав він.

Голова болгарського Міноборони запевнив: якщо союзники на "Рамштайн" не зголосяться оплатити відправлення БТР, "будуть шукати інші варіанти", включно через окреме рішення болгарського парламенту.

Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

При цьому болгарська сторона стверджувала, що навіть без ратифікації угоди існувала можливість передати перші БТР ще минулої осені.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.