У Болгарии возникла задержка с поставкой 100 бронетранспортеров Украине

Поставка обещанных Болгарией 100 бронетранспортеров для украинской армии задерживается из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.

Об этом порталу Euractiv рассказали депутаты из болгарской правящей коалиции, сообщает "Европейская правда".

По словам депутатов, Министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы на доставку БТР.

"Болгария может помочь, но это не происходит необходимыми темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но до сих пор не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе (город на реке Дунай на северо-востоке Болгарии. – Ред.)", – заявил депутат Ивайло Мирчев из партии "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сказал, что задержка произошла из-за того, что София проверяла, могут ли союзники по НАТО профинансировать перевозки.

"Это не элементарная транспортная операция, потому что должно быть задействовано большое количество поездов", – сказал министр.

Он пояснил, что логистика является сложной, и усилия болгарской стороны "высоко оценены украинской стороной".

Тагарев и ранее заявлял, что транспортировка БТР будет стоить дорого, поэтому Болгария ищет, кто из союзников Украины мог бы профинансировать эту операцию.

Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

В начале февраля Тагарев опубликовал фото с БТР, которое подписал: "Операция продолжается. Министерство обороны поддерживает процесс предоставления Украине БТР МВД".