ЄС викликав голову представництва Росії через смерть Навального

Європейська служба зовнішніх справ – зовнішньополітичний орган ЄС – 20 лютого повідомила про виклик тимчасового повіреного у справах представництва РФ Кирила Логвінова у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Російського дипломата прийняв керівник управління зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи, Росії, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Міхаель Зіберт.

"Європейська сторона висловила обурення у зв'язку зі смертю російського опозиційного політика Алексєя Навального, відповідальність за яку лежить на президенті Путіні та російській владі", – йдеться в повідомленні.

Зіберт також закликав Росію дозволити незалежне і прозоре міжнародне розслідування обставин смерті Навального, повернути його тіло родині, а також негайно і беззастережно звільнити всіх інших політичних в'язнів.

Швеція, Фінляндія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща та інші країни раніше також викликали російських послів через повідомлення про смерть російського опозиціонера. Минулого тижня це також зробила Велика Британія.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального. Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних.