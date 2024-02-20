ЕС вызвал главу представительства России из-за смерти Навального

Европейская служба внешних дел – внешнеполитический орган ЕС – 20 февраля сообщила о вызове временного поверенного в делах представительства РФ Кирилла Логвинова в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Российского дипломата принял руководитель управления внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточной Европы, России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Михаэль Зиберт.

"Европейская сторона выразила возмущение в связи со смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального, ответственность за которую лежит на президенте Путине и российских властях", – говорится в сообщении.

Зиберт также призвал Россию разрешить независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств смерти Навального, вернуть его тело семье, а также немедленно и безоговорочно освободить всех других политических заключенных.

Швеция, Финляндия, Испания, Германия, Норвегия, Польша и другие страны ранее также вызвали российских послов из-за сообщения о смерти российского оппозиционера. На прошлой неделе это также сделала Великобритания.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального. Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных.