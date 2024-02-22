Столтенберг: Україна матиме право вражати легітимні цілі в РФ за допомогою F-16

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що оскільки Україна здійснює самооборону у загарбницькій війні, то вона має право завдавати ударів по цілях на території РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю Radio free Europe Radio Liberty, передає "Європейська правда".

На питання, коли Україна зможе розгорнути винищувачі F-16, Столтенберг відповів, що не може сказати точно. Він повторив, що всі союзники України хочуть, щоб вони були там якомога раніше, але сказав, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

"Тому я думаю, що ми повинні прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме ми будемо готові або коли члени Альянсу будуть готові розпочати відправку і доставку F-16", – сказав він.

"Чим швидше, тим краще", – додав він.

Україна активно прагнула отримати винищувачі F-16 американського виробництва, щоб протистояти російській перевазі в повітрі. У серпні Сполучені Штати схвалили відправку F-16 в Україну з Данії і Нідерландів, як тільки завершиться підготовка пілотів.

За словами Столтенберга, кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику. Але в той же час, війна в Україні є загарбницькою війною, сказав він, і Україна має право на самооборону, включаючи заподіяння ударів по легітимних російських військових цілях за межами України.

Раніше в Пентагоні повідомили, що перші чотири українські пілоти мають завершити навчання на американських винищувачах F-16 до літа.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Нагадаємо, у грудні Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, нещодавно їхню кількість збільшили до 24.

У січні очільник МЗС України заявив, що підготовка до надання обіцяних Данією F-16 йде за планом