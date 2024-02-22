Столтенберг: Украина будет иметь право поражать легитимные цели в РФ с помощью F-16

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поскольку Украина осуществляет самооборону в захватнической войне, то она имеет право наносить удары по целям на территории РФ.

Об этом он сказал в интервью Radio free Europe Radio Liberty, передает "Европейская правда".

На вопрос, когда Украина сможет развернуть истребители F-16, Столтенберг ответил, что не может сказать точно. Он повторил, что все союзники Украины хотят, чтобы они были там как можно раньше, но сказал, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

"Поэтому я думаю, что мы должны прислушиваться к военным экспертам относительно того, когда именно мы будем готовы или когда члены Альянса будут готовы начать отправку и доставку F-16", – сказал он.

"Чем быстрее, тем лучше", – добавил он.

Украина активно стремилась получить истребители F-16 американского производства, чтобы противостоять российскому превосходству в воздухе. В августе Соединенные Штаты одобрили отправку F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.

По словам Столтенберга, каждый союзник сам будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и союзники имеют разную политику. Но в то же время, война в Украине является захватнической войной, сказал он, и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным российским военным целям за пределами Украины.

Ранее в Пентагоне сообщили, что первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Напомним, в декабре Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, недавно их количество увеличили до 24.

В январе глава МИД Украины заявил, что подготовка к предоставлению обещанных Данией F-16 идет по плану.