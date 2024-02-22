У Литві назвали мету активізації спецслужб РФ у країнах Балтії

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прокоментував нещодавні повідомлення про активізацію російських спецслужб у країнах Балтії.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, цими діями Кремль ставить мету розколоти суспільство та посилити недовіру до державних органів.

Анушаускас зазначив, що Росія не відмовилась від своїх планів щодо гібридних атак проти країн Балтії.

"Це – переслідування однієї мети: розкол у суспільствах наших країн і посилення недовіри до державних органів", – додав міністр.

Днями з'явились повідомлення про затримання в Естонії і Латвії осіб, яких підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ.

Крім того, Департамент державної безпеки Литви попередив про високий ризик атак РФ на різні об’єкти в країні найближчим часом.