В Литве назвали цель активизации спецслужб РФ в странах Балтии

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал недавние сообщения об активизации российских спецслужб в странах Балтии.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, этими действиями Кремль преследует цель расколоть общество и усилить недоверие к государственным органам.

Анушаускас отметил, что Россия не отказалась от своих планов по гибридным атакам против стран Балтии.

"Это – преследование одной цели: раскол в обществах наших стран и усиление недоверия к государственным органам", – добавил министр.

На днях появились сообщения о задержании в Эстонии и Латвии лиц, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Кроме того, Департамент государственной безопасности Литвы предупреждает о высоком риске атак РФ на различные объекты в стране в ближайшее время