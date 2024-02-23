Посол України прогнозує створення нового формату врегулювання щодо Придністров’я 

Посол України у Молдові Марко Шевченко припускає, що у разі ініціативи з боку офіційного Кишинева найближчим часом буде створено новий формат для врегулювання придністровського конфлікту, тому що попередній, де посередником є Росія, вже дискредитований.

Як повідомляє портал Deschide, пише "Європейська правда", про це він сказав у телеефірі 22 лютого.

Посол зазначив, що Україна вважає неконструктивним теперішній формат для врегулювання придністровського конфлікту "5+2", тому що одним з посередників у ньому є Росія, а довіру до неї як посередника і гарантора після повномасштабної агресії проти України остаточно втрачено.

"Не знаю, яким буде можливий інший формат – це потрібно буде обговорювати. Але я переконаний, що він з’явиться відносно скоро. Тут має сказати перше слово уряд Республіки Молдова, і вже потім за участі партнерів ми знайдемо нову формулу", – сказав Марко Шевченко.

Він додав, що одним з учасників нового формату могла би стати Румунія.

Очільник МЗС Росії Сергєй Лавров восени 2023 року заявив, що Захід "убиває" формат "5+2" і Молдові "готують долю наступної жертви в розв'язаній Заходом гібридній війні проти Росії".

У січні Кишинів заявив, що у "миротворців" РФ у Придністров’ї вперше з’явились нові види озброєння.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що придністровські "депутати" готують звернення до Путіна і потенційно можуть попроситися до складу Росії. Кишинів та українське ГУР вважають, що це малоймовірно.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статтях "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я",

а також "Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я".