Посол Украины прогнозирует создание нового формата урегулирования по Приднестровью

Посол Украины в Молдове Марк Шевченко предполагает, что в случае инициативы со стороны официального Кишинева в ближайшее время будет создан новый формат для урегулирования приднестровского конфликта, потому что предыдущий, где посредником является Россия, уже дискредитирован.

Как сообщает портал Deschide, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в телеэфире 22 февраля.

Посол отметил, что Украина считает неконструктивным нынешний формат для урегулирования приднестровского конфликта "5+2", потому что одним из посредников в нем является Россия, а доверие к ней как к посреднику и гаранту после полномасштабной агрессии против Украины окончательно утрачено.

"Не знаю, каким будет возможен другой формат – это нужно будет обсуждать. Но я убежден, что он появится относительно скоро. Здесь должно сказать первое слово правительство Республики Молдова, и уже потом при участии партнеров мы найдем новую формулу", – сказал Шевченко.

Он добавил, что одним из участников нового формата могла бы стать Румыния.

Глава МИД России Сергей Лавров осенью 2023 года заявил, что Запад "убивает" формат "5+2" и Молдове "готовят судьбу следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России".

В январе Кишинев заявил, что у "миротворцев" РФ в Приднестровье впервые появились новые виды вооружения.

Напомним, 22 февраля стало известно, что приднестровские "депутаты" готовят обращение к Путину и потенциально могут попроситься в состав России. Кишинев и украинское ГУР считают, что это маловероятно.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья",

а также "Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье".