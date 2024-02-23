Посол Украины прокомментировал намерения возобновить консульские услуги в Приднестровье

Посол Украины в Молдове Марк Шевченко пояснил, что возможное возобновление консульских услуг для украинцев в Приднестровье связано с большой потребностью в этом, и этот процесс, если начнется, будет происходить в соответствии с законодательством Молдовы.

Как сообщает портал Deschide, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в телеэфире 22 февраля.

Посол прокомментировал информацию, появившуюся после разговора в трехстороннем формате с участием представителей Кишинева, Киева и Тирасполя.

Шевченко отметил, что до пандемии коронавируса дипломаты украинского посольства регулярно ездили в Тирасполь, но из-за ковидных ограничений наступила долгая пауза, а дальше ситуацию осложнила война.

В то же время в оккупированном регионе есть много граждан Украины – как тех, кто проживал там все эти годы, так и тех, кто решил ехать туда после начала полномасштабной войны, и потребность в консульских услугах очень возросла.

"Именно поэтому Украина обсуждает возможность, чтобы дипломаты из консульского отдела посольства периодически ездили в Приднестровье и предоставляли эти услуги. Посольство Украины действует исключительно в соответствии с международными соглашениями и законодательством Республики Молдова, и эта деятельность будет координироваться с Молдовой", – отметил Шевченко.

Посол добавил, что ключевыми предпосылками для восстановления консульских услуг являются гарантия безопасности для представителей посольства и свободный проезд.

"Когда эти условия будут выполнены, Украина возобновит консульские услуги в Приднестровье", – сказал он.

В эфире посол также заверил, что Украина окажет Молдове необходимую помощь в случае обострения ситуации в Приднестровье, если Кишинев попросит об этом.

Кроме того, он прогнозирует, что относительно скоро может быть создан новый формат для урегулирования приднестровского конфликта, потому что предыдущий, с участием России, уже дискредитирован.

Напомним, 22 февраля стало известно, что приднестровские "депутаты" готовят обращение к Путину и потенциально могут попроситься в состав России. Кишинев и украинское ГУР считают, что это маловероятно.

Подробнее об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье "Приднестровье начинает опасную игру".