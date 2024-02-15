Пашинян побоюється "широкомасштабної війни" з боку Азербайджану

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян 15 лютого висловив побоювання, що останні події та заяви азербайджанської сторони можуть свідчити про її підготовку до військової ескалації.

Слова Пашиняна на засіданні уряду Вірменії цитує портал News.am, повідомляє "Європейська правда".

За словами вірменського прем’єра, згідно з аналізом Єревана, для останніх дій Азербайджану може бути одна причина, і "це може бути, наприклад, початок військової ескалації на якійсь ділянці кордону з перспективою переходу до широкомасштабної війни проти Вірменії".

"Політика кабміну Вірменії – запобігання подібному розвитку подій шляхом залучення в активні переговори, при цьому треба міцно стояти на позиціях захисту всіх легітимних інтересів Вірменії. Ці легітимні інтереси – захист суверенітету і територіальної цілісності Вірменії", – додав Пашинян.

Нагадаємо, у вівторок Міноборони Вірменії повідомило, що четверо вірменських військовослужбовців загинули внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї з боку азербайджанських збройних сил.

Перед цим Державна прикордонна служба Азербайджану заявила, що один солдат був поранений внаслідок вогню з боку Вірменії на тій же ділянці кордону.

Це стало найсерйознішим прикордонним конфліктом між двома країнами з часу військової операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху у вересні 2023 року. Пашинян поклав відповідальність за інцидент на Баку.

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