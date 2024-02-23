Армения уже получила первое оружие по контрактам с Францией

Армения получила от французских производителей первую партию законтрактованного оружия, в ближайшее время поставят также партию бронемашин "Бастион".

Как сообщает "Европейская правда", об этом публично объявили во время визита в Армению министра обороны Франции Себастьена Лекорню.

Лекорню заявил, что Армения в четверг получила первую партию заказанного оборонного оборудования. News.am уточняет, что речь идет о приборах ночного видения.

"Также поступит партия бронемашин "Бастион". Не буду вдаваться в чрезмерные детали о том, какое оружие будет отправлено, но все это – оборонное оборудование, потому что приоритет в этом регионе – защита населения и границ", – цитирует французского министра армянская служба "Радио Свобода".

Лекорню также сказал, что Франция готова предоставить Армении ракеты для ПВО, если в этом будет необходимость, в частности ракеты "Мистраль".

Кроме того, Лекорню отметил, что обещанная поставка радаров GM200 от производителя Thales состоится в ближайшее время. Во французских СМИ упоминали, что речь идет о трех радарах со способностью обнаруживать самолеты на глубине до 250 км.

AFP сообщает, что в рамках визита подписали соглашение о покупке винтовок с французской PGM, а также меморандум, предусматривающий помощь с обучением армянских офицеров.

Также министр Лекорню подтвердил, что Франция отправит в Армению военного спецсоветника для консультирования партнеров по расположению ПВО.

Сотрудничество для усиления обороноспособности активизировалось между Арменией и Францией с лета 2023 года.

В Баку резко раскритиковали намерение Франции продавать вооружение Армении, также по этой причине президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свое участие в переговорах в испанской Гранаде.

В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что опасается "широкомасштабной войны" со стороны Азербайджана.