Швейцарія розповіла, коли хоче провести глобальний "саміт миру"

У Швейцарії повідомили, що мають намір організувати глобальний "саміт миру" на прохання України "до літа-влітку".

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс в ООН, повідомляє Reuters.

"На прохання України ми маємо намір організувати до літа конференцію високого рівня з питань миру в Україні", – зазначив очільник МЗС Швейцарії.

Він зазначив, що хотів би запросити всі країни "працювати разом для досягнення нашої спільної мети".

Швейцарія погодилась організувати "саміт миру" на прохання України, про що обидві держави оголосили 15 січня під час візиту Володимира Зеленського до Берна.

Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені. Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру". Китай не був представлений на зустрічі - попри те, що був запрошений.