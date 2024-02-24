Зеленський заявив, що Канада допоможе відновити одну зі зруйнованих РФ дамб

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Канада долучиться до відбудови зруйнованою Росією дамби.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як повідомив голова держави після зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, сторони домовилися, що Оттава допоможе відновити одну зі зруйнованих у війні РФ проти України дамб.

Водночас Зеленський не став уточнювати, про яку саме дамбу йдеться.

Нагадаємо, що президент України 24 лютого повідомив про підписання "угоди про співробітництво у сфері безпеки" з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває в Києві.

У середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів.

На сьогодні аналогічні угоди Україна вже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією та Італією.

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